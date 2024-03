Truffa da 10mila euro a un’anziana | tre uomini nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Montecatini (Pistoia), 8 marzo 2024 – Sono stati identificati dai carabinieri e sottoposti a misure cautelari treaccusati diaggravata in concorso ai danni di un'anziana e uno di essi anche furto in abitazione. Il raggiro contestato risale allo scorso ottobre quando a un'anziana residente a Pescia (Pistoia) furono portati via 10.000in contanti con ladel falso incidente. Dei tre presunti autori uno è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, per due disposto l'obbligo di dimora con divieto di uscita di notte. Le indagini, condotte dai carabinieri di Pescia, avrebbero anche svelato che gli indagati erano partiti per Pescia dalla Campania con un'auto a noleggio per poi far ritorno nella regione d'origine in treno. Le indagini sono scattate dopo la denuncia delle ...