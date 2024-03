Trofeo grilli Basile e Maggioli davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le braccia al cielo in segno di vittoria, per Robertodel Marathon Bike e Robertodel Ciclomillennio. Questi i vincitori del. La manifestazione di ciclismo amatoriale valida anche come sesta prova del "Corri in Provincia" ha visto alla partenza 103 corridori. Nella prima partenza la vittoria è andata al "gioiellino" del Marathon Bike, Roberto. Vittoria cercata sin dalle prime battute aiutato sapientemente dal capitano Adriano Nocciolini e da Michele Nelli. Robertoha trovato l’azione giusta uscendo da solo a circa cinque chilometri dal traguardo e rintuzzando i vani tentativi di Alberto Turchetti del team Speedy Bike e Simone Lacchine del team Scoglio, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Nella seconda partenza spettacolare finale ...