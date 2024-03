Trenitalia | modifiche alla circolazione per interventi infrastrutturali sulla Roma - Firenze

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Occhio ad alcunedei treni. Nei week end del 9 e 10 marzo e del 23 e 24 marzo, a seguito di lavorilinea ad alta velocità tra, i treni ad alta velocità, gli Intercity e i treni del Regionale disubiranno alcune, con allungamenti dei tempi di viaggio, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I lavori dureranno 24 ore (dalle 14,20 del sabato alle 14,20 della domenica) e potranno determinare per Frecce, Intercity, Eurocity e Euronight un aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Il viaggio sui treni del regionale, invece, potrà durare fino a 60 minuti in più. Nella giornata di sabato ...

