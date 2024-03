Trenitalia e la stretta sui bagagli | avviato il tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori | nuove regole entro Pasqua

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo che il regolamento che prevedeva nuovi limiti deiera saltato a causa delle segnalazioni da parte delledeiil 6 marzo haundicon le variee con la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). La società mercoledì ha raccolto le indicazioni dellee ha annunciato che affiderà a un istituto universitario una ricerca su come trasportare bici e monopattini in treno. L’azienda è già al lavoro per una bozza di regolamento che dovrebbe essere pronta la prossima settimana: l’obiettivo è far entrare in vigore lepoco prima dei giorni festivi di. I passeggeri delle Frecce potranno ...

Fiab, 'no alle bici pieghevoli nelle sacche sui treni': Su alcune carrozze delle Frecce di Trenitalia lo spazio per i bagagli è insufficiente, ed è sbagliato imporre la sacca per le bici pieghevoli e per i monopattini. (ANSA) ...ansa

Sospensione nuove regole di Trenitalia per bagagli e bici: è scontro politico: Spazi a bordo e numeri dei passeggeri intermodali Un tema strettamente collegato con questo riguarda lo spazio bagagli che su alcune carrozze delle Frecce è insufficiente: e difficilmente Trenitalia ...bikeitalia

Minacce e aggressioni sui treni, body cam per trenta capitreno: al via la sperimentazione: Il personale di FS Security svolge servizi di sicurezza con scorte mirate a bordo dei treni, compresi i regionali di Trenitalia Tper e nelle stazioni, in stretta collaborazione con gli agenti della ...ilpiacenza