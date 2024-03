Travolse e uccise un 19enne Sì alla giustizia riparativa

(Di venerdì 8 marzo 2024) È stato ammessoDiego Dedè, il 43enne camionista bergamasco che lo scorso 15 maggio ubriaco al volante del suo tir aveva travolto e ucciso Christian Poletto, 19 anni, di Brescia. Lo schianto era avvenuto lungo via Circonvzione a Ospitaletto. Standoricostruzione della Polstrada il camion di Dedè, che procedeva verso la città, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta centrando in pieno il furgone che proveniva ddirezione opposta.guida c’era Poletto, il quale smontava il turno dall’azienda Tanghetti Salotti di Cazzago San Martino per cui lavorava. Il mezzo pesante era poi finito contro un muro e aveva preso fuoco. Rimasto ferito, Dedè si è però salvato. Era risultato positivo all’alcoltest: in corpo aveva un tasso alcolemico ...

