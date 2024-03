Trattamento e cura della vulvodinia | al Policlinico Vanvitelli un nuovo centro di riferimento

(Di venerdì 8 marzo 2024) Undiregionale e pubblico per lae la terapia per laall'interno dell'ospedale Luigidi Napoli.

Cardiologia di Avezzano diventa centro per l'amiloidosi: La cardiologia dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila) diventa centro di riferimento regionale per il Trattamento dell'amiloidosi cardiaca ... situato nella costa, abilitato alla cura della malattia. "Il ...ansa

Screening oncologici, dire di “sì" alla chiamata vuol dire prendersi cura di se stessi: Se una malattia viene presa per tempo, maggiori sono le possibilità di sconfiggerla. Le diagnosi precoci sono importanti – per la salute delle singole persone, ...www3.saturnonotizie

Nefrite lupica: con il progetto Panel una squadra di 22 esperti per migliorare la cura dei pazienti: I bisogni insoddisfatti dei pazienti con nefrite lupica ma anche degli stessi clinici sono tantissimi ed ecco perché è nato il Progetto Panel, acronimo che sta per “Percorsi di cura avanzati per il ...repubblica