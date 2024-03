Traona | prende fuoco la cucina di casa | appartamento inagibile e anziani evacuati

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Sondrio), 8 marzo 2024 – Due persone anziane hanno dovuto abbandonare la loro abitazione a causa di un incendio a, in bassa Valtellina. L’allarme è stato dato da un passante questa mattina. I Vigili deldel distaccamento di Morbegno e i volontari hanno lavorato dalle 9 e 30 sino alle 11 e 30. Areladell’. La. Gliinquilini hanno trovato sistemazione in un’altra loro abitazione.

