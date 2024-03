Tramvia insicura Borseggiatori in azione | Servono più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024)in, l’allarme dei cittadini. L’ultimo appello rimbalzato sui social è di ieri pomeriggio; una ragazza ha chiesto aiuto alla comunità fb ‘Sei di Scandicci se’ per recperare un portafogli nero nella zona di villa Costanza. "Insono stata derubata del portafoglio – racconta – io sono scesa a Resistenza e il ladro nell’uscire me l’ha sfilato dallo zaino; Ha utilizzato il mio bancomat nei pressi di Villa Costanza in base alle notifiche sulla app". Nel portafogli nero, c’erano documenti, e altre cose care. E non è la prima che subisce furti, visto che nella zona tra piazza della Resistenza e appunto Villa Costanza, non è infrequente imbattersi in portafogli o zaini abbandonati. Diverse sono state in questi ultimi tempi le segnalazioni in tal senso. A Villa Costanza, capolinea del tram, di notte continuano a ...