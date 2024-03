Traffico Roma del 08-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione ancora rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dall'uscita Laurentina e da Appia in via del Foro Italico code perCorso di Francia e Salaria direzione San Giovanni trafficata la capitale soprattutto lungo le vie centrali della città ma non sono segnalati impedimenti alla circolazione è in corso uno sciopero nel settore ferroviario fino alle 21 a rischio i treni regionali alta velocità Lo sciopero non riguarda il trasporto pubblico urbano regolari Atac eTPL in zona Eur fino al 11 di marzo per l'evento del cioccolato artigianale rimane chiusa alViale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur con deviazione delle linee 31780 e 788