Traffico Roma del 08-03-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare coda e rallentamenti perlungo la carreggiata interna tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e Tiburtina sulla carreggiata è una coda pere anche per lavori tra l’uscita Laurentina e Tuscolana sulla via del mare si sta in coda per incidente tra il raccordo anulare e Vitinia direzione Ostia su via del Foro Italico code e rallentamenti tra le uscite Corso di Francia Salaria verso San Giovanni code peranche lungo la tangenziale Tra l’uscita di via Tiburtina e Salaria direzione stadio molto intenso ilin queste ore nella capitale e da oggi al 10 di marzo La fiera diin corso il motodays è vista alla massiccia affluenza di visitatori possibili ripercussioni per il ...