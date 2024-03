Traffico Roma del 08-03-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione contratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra uscita Cassino è Tiburtina lungo la carreggiata esterna coda e rallentamenti tra l’uscita per la porto di Fiumicino e Tuscolana segnalato sulla Salaria un incidente conin coda tra la tangenziale aeroporto dell’Urbe direzione raccordo chiude anche lungo la direzione opposta verso la tangenziale è sulla tangenziale code tra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria direzione stadio e code peranche tra Farnesina e Salaria verso San Giovanni trafficata via Appia Nuova via Appia Pignatelli il raccordo a causa di lavori in corso in via di Boccea si sta in fila per ilintenso tra via di Torrevecchia via di Casalotti in zona Eur fino al 11 di marzo per consentire l’evento delle cioccolato ...