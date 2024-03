Traffico Roma del 08-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazione intenso ilqueste ore lungo la rete viaria della città metropolitana diin zona Eur fino al 11 di marzo per consentire l’evento del cioccolato artigianale rimane chiusa alViale Europa tra viale Tupini via condizioni delle linee 31780 e 788 altro evento da oggi e sino alla 10 marzo Parliamo delle motodays alla fiera divista una fluenza di visitatori possibili ripercussioni per ilsulla Portuense e sullaFiumicino per quanto riguarda lo sciopero di oggi non aderiscono allo sciopero i mezzi di trasporto pubblico locale a rischio solo i treni delle linee regionali gestiti da Trenitalia E possibili ripercussioni anche sulla ...