Traffico Roma del 08-03-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 8 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità motodays in caso di una sostenuta affluenza di visitatori possibili ripercussioni per la viabilità sulla Portuense sullaFiumicino all’EUR fino a domenica manifestazione dedicata al cioccolato in viale Europa la strada è chiusa da viale Tupini a viale Pasteur sono deviate le linee 31787 188 in Prati intervento su Ottaviano nel tratto tra piazza Risorgimento e via Germanico per la riqualificazione del percorso pedonale nell’ambito dei lavori programmati per il Giubileo 2025 sono deviate le 19 buste 32599 113 982 en3d infine ricordiamo che Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che nella giornata di una sigla sindacale autonoma proclamato uno sciopero del personale del gruppo FS italiane iniziato la mezzanotte che terminerà alle 21 previste fasce di garanzia la ...