Traffico Roma del 08-03-2024 ore 13 | 30

(Di venerdì 8 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto per un incidente code lungo la carreggiata interna del raccordo tra Bufalotta e Tiburtina anche sulla Pontina per un incidente Ci sono rallentamenti all’altezza di Spina in direzione del raccordo incidente segnalato in viale Ionio nei pressi di via Lampedusa prudenza alla guida a Vigne Nuove incidente Torre allenamenti in Viale Gino Cervirallentato sulla tangenziale Tra Corso Francia e l’aria andando verso San Giovanni per lavori code sul Ostiense Tra via bitinia e il raccordo In quest’ultima direzione disagi per ila Trastevere per un corteo partito stamane da Circo Massimo possibili stop azioni per ilsono deviate anche numerose linee bus termine della manifestazione in programma alle 14 Vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale che interessa ...