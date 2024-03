Traffico Roma del 08-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità disagi per iltra Testaccio e Trastevere per un corteo partito da Circo Massimo è diretto a Largo Bernardino da Feltre possibili Stop per la circolazione al passaggio dei manifestanti deviate numerose linee di bus termine della manifestazione previsto per le 14 in viale Somalia Sono in corso lavori di potatura la strada è chiusa tra via di Villa Chigi via Nicolò Piccinni verso Piazza Gondar interventi fino al 12 marzo tra le 9 e le 16 per una manifestazione in corso chiusa alvia Vincenzo Bellini all’altezza di piazza Giuseppe Verdi è in corso uno sciopero che interessa anche il trasporto ferroviario fino alle 21 a rischio i treni regionali alta velocità la prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21 Lo sciopero non interessa il ...