Traffico Roma del 08-03-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 8 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto disagi per ilsu Lungotevere in zona Aventino per un corteo partito alle 10 da Circo Massimo è diretto a Largo Bernardino da Feltre a Trastevere possibili gli stop per la circolazione al passaggio del corteo deviate numerose linee di bus il termine della manifestazione è previsto per le 14 sull’Appia code dovute ai lavori tra via del Quadraro e via di direzione centro per incidente invece si rallenta sul ponte Matteotti lavori di potatura in viale Somalia tra le 9 e le 16 fino al 12 marzo la strada resterà chiusa tra via di Villa Chigi e via Nicolò Piccinni verso Piazza Gondar è in corso uno sciopero nazionale chi interessa anche il settore ferroviario fino alle 21 a rischio i treni regionali è alta velocità la prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarda il trasporto pubblico ...