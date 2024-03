Traffico Roma del 08-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in centro la manifestazione al Circo Massimo a Viale Trastevere In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne la manifestazione lungo viale Aventino via Marmorata ponte Sublicio enduno strade chiuse alpossibili rallentamenti alla circolazione nell’area del Circo Massimo è sul lungotevere sono deviate 23 linee di bus è sempre da oggi alla fiera dil’esposizione moto dijk il caso di una sostenuta affluenza di visitatori possibili ripercussioni per la viabilità sulla Portuense sullaFiumicino E ricordati che Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che nella giornata di oggi una sigla sindacale autonoma ha proclamato uno sciopero del personale del gruppo FS italiane iniziato alla mezz’ora e che ...