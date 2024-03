Traffico Roma del 08-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luceverdementre Mattia l’ascolto ancora difficoltà sulla tangenziale per un incidente avvenuto nelle scorse ore all’altezza della galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni è chiusa Ci sono code da Tor di Quinto a Batteria Nomentana in direzione del Foro Italico si procede in coda tra il Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi sul raccordo ancora rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna tra la diramazionenord e la Tiburtina È tra la diramazionesud e la coppia in esterna code a tratti tra Laurentina e la Tuscolana incidente in largo Don Guanella all’altezza della Antica ci sono difficoltà per una manifestazione chiusa alvia Bellini all’incrocio con via Guido D’Arezzo in direzione di Piazza Verdiin coda e sulla ...