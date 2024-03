Traffico Roma del 08-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità manifestazione con corteo indetto dall’Associazione nonunadimeno la partenza alle 10 da Piazzale Ugo La Malfa e arrivo e largo Bernardino da Feltre i partecipanti percorreranno tra le altre via del Circo Massimo viale Aventino Piazza di Porta San Paolo via Marmorata Piazza di Porta Portese via Girolamo Induno Viale Trastevere il termine del corteo è previsto per le 14 devi a te o limitate 23 linee bus da oggi al 12 marzo lavori di potatura in viale Somalia dalle 9 alle 16 la strada rimarrà chiusa altra via di Villa Chigi e via Nicolò Piccinni verso Piazza Gondar nel quartiere San Lorenzo proseguono i lavori sulla rete tranviaria variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea 2 continua a essere sostituita integralmente da bus La 3 è in ...