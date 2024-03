Traffico Roma del 08-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto per un incidente avvenuto in precedenza ancora coda in tangenziale Tra la Salaria e Batteria Nomentana verso San Giovanni perintenso si procede include anche in direzione Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi ci spostiamo sul raccordo per le code in carreggiata interna tra la diramazionesud e l’appia e tra la diramazionenord e la Tiburtina intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale verso il centro sulla Colombo per un incidente Ci sono code tra via di Acilia in via di Malafede verso l’Eur incidente segnalato anche in via di altezza Viale Marco Fulvio Nobiliore si rallenta per incidente anche in via Francesco Siacci ai Parioli auto in coda sullaFiumicino tra ...