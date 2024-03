Traffico Roma del 08-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto incidente sulla tangenziale all’altezza della galleria della Nuova Circonvallazione interna Ci sono code tra la Salaria e Batteria Nomentana andando verso San sul raccordo auto in coda lungo la carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna a tre file tra Casilina e la A24intenso sulla diramazioneNord dove si rallenta tra Settebagni e il raccordo In quest’ultima direzione intensi e fortemente rallentati gli spostamenti sulle consolari in particolare sulla Cassia sull’Aurelia sulla Flaminia e sulla Salaria su quest’ultima rallentamenti dovuti ai lavori all’altezza di Settebagni rallentamenti sulla Pontina tra Castelno e Castel di Decima direzionee infine è in corso uno sciopero nel settore ferroviario fino alle 21 a rischio i ...