Tra terra mare e cielo Il Portogallo è servito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Baciato dal sole e dal blu dell’oceano Atlantico, ilsta crescendo a vista d’occhio nella reputazione internazionale riservata alla sua cucina. Il tempo di atre a Lisbona con il volo Tap Air Portugal da Bologna e partiamo alla volta di Évora, città più grande dell’Alentejo, per un’esplorazione dell’enogastronomia locale che regala non poche sorprese. A cominciare dalla colazione con formaggio di capra Transmontano Dop, torta rustica all’arancia e abbondante frutta di stagione. Per la cena la proposta è Dom Joaquim restaurant, modello di cucina tradizionale alentejana nato nel 2007 dal desiderio dello chef di combinare la cucina tipica con una sua visione. Da sciogliersi in bocca le ‘Bochechas Assadas com puré de Maçã’, guance di maiale arrostite servite con puré di mela, a cui ci prepara uno squisito Serra da Estrela Dop, formaggio di ...