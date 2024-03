Torta di mele e noci | i dietologi la consigliano per colazione Ha 180 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un dolce che preparo grazie al consiglio deie che servo a tutta la famiglia di prima mattina è ladi. Una fetta di questo dolce aè il modo giusto per cominciare la giornata. Questaè anche facilissima da fare infatti non uso il burro e nemmeno l’olio. Laè piena die fa venire l’acquolina in bocca anche ai miei ospiti.di: ingredienti e preparazione. Questaalleè perfetta da mangiare ae anche da servire agli amici. Grazie alleil gusto di questo dolce è praticamente irresistibile e la consistenza piacerà ...