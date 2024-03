Torna il bonus colonnine di ricarica | 70 milioni disponibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Riapre il prossimo 15 marzo lo sportello "per imprese e professionisti", che sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture didi veicoli elettrici: lo strumento resterà attivo per almeno altri tre mesi, per permettere al maggior numero possibile di potenziali beneficiari di usufruire del contributo economico. Dopo la prima apertura dello sportello, sono ancorapiù di 70di euro. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha fissato le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia: a partire dal 15 marzo sarà possibile procedere con la compilazione della domanda e il contestuale invio, mentre la chiusura dei termini è prevista per il 20 giugno. "Con la riapertura dello sportello - afferma il ministro Gilberto Pichetto - vogliamo ...