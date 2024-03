Torino | crisi Sanabria | possibile chance per Okereke

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il campionato in corso non sta sicuramente evidenziando il miglior Antonio, che dopo il record personale dello scorso campionato (12...

Crisi Napoli - Mazzarri pensa alle dimissioni : retroscena da Torino. Il Napoli precipita in Crisi dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Torino . Secondo indiscrezioni Walter Mazzarri starebbe pensa ndo alle dimissioni . Il ... (napolipiu)

ZANGRILLO: IL FUTURO DI Torino È INDUSTRIALE: Preoccupazione e speranza. Sono le due percezioni del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo sul futuro industriale di Torino. Il ministro è stato interpellato sul tema a margine del ...lospiffero

Una gara in casa, quattro in trasferta: il programma del week-end delle giovanili giallorosse: Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso. La formazione Primavera 1, reduce dal successo in casa con il Torino, affronterà sabato in trasferta il Genoa. L'Under 18 ospiterà ...calciolecce

Juventus-Atalanta: quote Sisal favoriscono i bianconeri. Senza Vlahovic, si scommette sul gol di testa di Milik: Serie A – Bologna-Inter: Thiago Motta sfida il suo passato al Dall’Ara Juventus-Atalanta: big match per uscire dalla crisi su Sisal.it Roma, 08 marzo 2024 – Un salto indietro ...tuttojuve