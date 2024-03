Toponomastica al maschile | cambiamola

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le donne del Pd monzese si uniscono per “svoltare“ ladella città al femminile. "In città su quasi 748 strade solo 26 sono intitolate a donne, mentre 440 a uomini – esordisce la consigliera comunale del Pd, Paola Bernasconi – Con due mozioni, di cui una della consigliera Giulia Bonetti, e l’altra della consigliera Sarah Brizzolara, vogliamo intitolare due importanti luoghi della città a figure femminili". Nel caso della mozione Bonetti si è in dirittura d’arrivo: si tratta dell’intitolazione di viale Cavriga 3 ad Aurelia Josz. La strada che porta da viale Cavriga alla scuola agraria dovrebbe essere ufficialmente intitolata entro maggio proprio alla donna che la fondò nel 1902, da insegnante innovativa e intellettuale impegnata per l’emancipazione femminile quale era. La mozione di Brizzolara invece porterà a breve la proposta in Consiglio comunale di ...

