(Di venerdì 8 marzo 2024) Salemme in imbarazzo si scusa con il pubblicoal Teatroa Roma durante lo spettacolo 'Natale inCupiello' con Vincenzo Salemme quando, all’inizio dello spettacolo, un grossoè spuntato improvvisamente increando il caos tra il pubblico in sala. Salemme, visibilmente in imbarazzo, ha detto agli spettatori che forse era

Topo in platea mentre è in scena 'Natale in casa Cupiello', panico al Sistina: Panico al Teatro Sistina a Roma durante lo spettacolo 'Natale in casa Cupiello' con Vincenzo Salemme quando, all’inizio dello spettacolo, un grosso Topo è spuntato improvvisamente in platea creando il ...adnkronos