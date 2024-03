Top Volley Grana fa il suo record e vince la tappa | 31 punti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giornata di alti punteggi, ma di poche novità in classifica, la diciassettesima nei campionati minore di pallavolo: superata nello scorso weekend la ’boa’ di due terzi di stagione regolare, ora le squadre si tuffano nella volata finale. Trentello. In una stagione in cui i ’trentelli’, punteggi dei singoli pari o superiori ai 30, sono stati decisamente pochi, solo cinque contro i nove della passata stagione allo stesso punto, su di un totale di 22 a fine annata sportiva, fa notizia il fatto che ce ne siano due non solo nella stessa giornata, ma addirittura nella stessa partita, che ha messo di fronte Tecnoarmet Soliera 150, ed Edil Cam Cavezzo. Are lacon 31, suopersonale, e miglior prestazione maschile stagionale, è Gianluca, 23enne schiacciatore ...

