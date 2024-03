Tony Effe annuncia ‘Icon Tour’ | le date nei palazzetti a ottobre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 8 marzo 2024) Da diversi giorni, alcune città italiane si sono ritrovare invase da affissioni digitali che hanno acceso la curiosità del pubblico. Era chiaro, infatti, che qualcosa stesse bollendo nella pentola e che il protagonista fosse. L’attesa si è fatta via via palpabile tra i fan dell’intoccabile della trap italiana e i social hanno cominciato a far correre più di una supposizione. È stato, poi, l’artista stesso a sciogliere i dubbi con una conferma ufficiale arrivata nella giornata di giovedì 7 marzo. A distanza di due anni dagli ultimi live,è pronto a calcare i palchi deipiù importanti d’Italia con Icon Tour, primo vero tour da solista. Due gli appuntamenti nei quali il rapper romano farà scatenare sulle note di una potente setlist che attingerà da tutto il suo ...