Toni Capuozzo a San Giovanni al Natisone Mercoledì 13 marzo

(Di venerdì 8 marzo 2024)13alle ore 20:30 in Auditorium “M.F. Zorzutti”, a Sanal, ospite della rassegna “Incontri d’Autore 2024” saràcon il suo ultimo libro “Nessuno più canta per strada”. “”No, non sono uno che disprezzi il presente, o vagheggi un passato più felice di quanto apparisse allora, in corso d’opera. Non mi ostino a fermare il tempo. Solo mi chiedo il perché del silenzio di quei canti randagi. Non è stata la radio a farli zittire, c’era anche allora, e usciva dalle case come un profumo di cucina. Non è stata la prepotenza dei canti collettivi, in una gita in pullman, in un corteo politico. Sono cori attutiti anche quelli, adesso. Non sono state le cuffiette dello smartphone e neppure il Karaoke. Le piccole città e le città grandi, e tutta ...