Titoli falsi per insegnare | 30 docenti rimossi in provincia di Latina

Assunti nella scuola grazie a titoli di studio falsi : indagini su 80 casi in Lombardia. Milano – Hanno ottenuto “incarichi a tempo determinato e indeterminato” in scuole lombarde “sulla base di titoli di studio che non risultano acquisiti”. False ... (Leggi)

GPS docenti 22-24, false specializzazioni sul sostegno o diploma inventati. A Latina docenti in servizio senza i Titoli necessari: In alcuni casi, i Titoli sarebbero addirittura falsificati. Falsa specializzazione per il sostegno e diplomi di scuola superiore inventati: sono queste le accuse mosse ai docenti scoperti. Come ...orizzontescuola

Tensioni al controllo, quattro militari imputati: I carabinieri rinviati a giudizio per sequestro di persona e falso; le due donne alla sbarra in un altro processo per lo stesso episodio ...ilrestodelcarlino

Latina, falsi Titoli universitari per insegnare: in 38 via dalle graduatorie (e licenziati): LATINA Terremoto nelle graduatorie per le supplenze e per il sostegno valide per il biennio 2022/2024 nella provincia di Latina. L'Ufficio scolastico provinciale sta pubblicando in questi ...ilmessaggero