Tirreno-Adriatico 2024 | tappa 5 Vingegaard show | frazione e maglia Ordine d’arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Valle Castellana, 8 marzo– La5 dellaconduce la carovana da Torricella Sicura a Valle Castellana dopo 144 km: pochi ma buoni per offrire spettacolo nel segno del primo tuffo negli Appennini, che incorona Jonas, l'uomo più atteso che non delude le attese appena la strada sale sul San Giacomo. Merito anche del forcing della Visma-Lease a Bike, che annulla la fuga del mattino e poi lancia il proprio capitano non senza aver prima scremato il gruppo dei migliori: in otticagenerale si difendono Juan Ayuso e Jai Hindley, che però inseguono già a distanze preoccupanti e probabilmente incolmabili. Restando nell'ambito degli 'umani', bene anche Ben O'Connor, Thymen Arensman e i due astri nascenti del ciclismo Cian ...