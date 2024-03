Tirreno-Adriatico 2024 | quinta tappa Torricella Sicura-Valle Castellana oggi in tv | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Laprosegue con la. I corridori saranno impegnati nei 144km da. La partenza è in programma alle 11.40 con arrivo previsto tra le 15.30 e le 16.00. Lasi potrà seguire intv su RaiSport HD, dalle 13.05 alle 15.00, e su Rai2, dalle 15.00 all’arrivo. In alternativa, la corsa sarà trasmessa da Eurosport 2 (212 di Sky), dalle 13.05 all’arrivo. Lo, dalle 13 all’arrivo, è affidato a Eurosport.it e Discovery plus. SportFace.