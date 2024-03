Tirreno-Adriatico 2024 | Jonas Vingegaard | “Sono felice di aver completato il grande lavoro della squadra”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cidei corridori forti, poi alcuni vincenti, poi altri campioni, infine pochi fuoriclasse. Senza dubbioVignegaard appartiene a quell’élite ristretta di chi quando partecipa, sa solo vincere, o meglio dominare. Il danese del Team Visma Lease a Bike umilia la concorrenza sul Colle San Giacomo, staccando tutti a 5km dalla finesalita (quando ne mancavano una trentina al traguardo), e involandosi in solitaria verso il traguardo di Valle Castellana, dove alza le braccia al cielo festeggiando la vittoriaquinta tappa. Il campione in carica del Tour de France non lascia scampo a nessuno, anzi regala spettacolo ogni volta che sale in bicicletta.ha già asfaltato la concorrenza ...