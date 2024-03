Tirreno-Adriatico 2024 | Jonas Vingegaard padrone | “Ho dovuto fare fatica anche io | ma la squadra…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ci sono dei corridori forti, poi alcuni vincenti, poi altri campioni, infine pochi fuoriclasse. Senza dubbioVignegaard appartiene a quell’élite ristretta di chi quando partecipa, sa solo vincere, o meglio dominare. Il danese del Team Visma Lease a Bike umilia la concorrenza sul Colle San Giacomo, staccando tutti a 5km dalla fine della salita (quando ne mancavano una trentina al traguardo), e involandosi in solitaria verso il traguardo di Valle Castellana, dove alza le braccia al cielo festeggiando la vittoria della quinta tappa della. Il campione in carica del Tour de France non lascia scampo a nessuno, anzi regala spettacolo ogni volta che sale in bicicletta.ha già asfaltato la concorrenza alla O Gran Camino, e sta riservando ai suoi compagni di avventura lo ...