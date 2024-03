Tina contro un cameramen a UeD | Mario se ne va | Brando “cagnolino” | cosa è successo

(Di venerdì 8 marzo 2024) La puntata dell’8 marzo di Uomini e Donne è cominciata con un episodio esilarante che ha riguardatoCipollari. La donna, ormai, è reputata da tutti la vera anima del talk show pomeridiano, e comebattere. Successivamente, poi, si è parlato anche di Ida Platano, la quale ha dato il suo primo bacio di questo suo percorso.Ephrikian è stato al centro di dibattiti molto accesi. Momento esilarante cona UeD: teatino diNella puntata di oggi di Uomini e Donne,Cipollari ha cominciato dando luogo ad un siparietto che subito ha imbarazzato Maria De Filippi. L’opinionista ha salutato un, e si è scusata con lui in quanto, durante la puntata di ieri, lo ha trattato male dicendo delle parolacce. In seguito, poi, la donna ha indossato ...

Nuovo San Siro - Sala fissa la scadenza definitiva : ecco le richieste di Inter e Milan a WeBuild. Tutto sull’incontro di questa mattina. È andato in scena questa mattina alle 9 l’incontro a Palazzo Marino tra Inter , Milan , WeBuild e il sindaco di Milan o, Beppe Sala .... (calciomercato)

Stati Uniti - manifestanti pro Palestina contro Biden - chiedono stop al genocidio e al trasferimento di armi a Israele - VIDEO. Un clima poco piacevole per l'amministrazione Biden si é creato mentre il presidente americano teneva il suo discorso sullo stato dell’Unione, discorso che i ... (ilgiornaleditalia)

Strage degli affamati, la PalesTina respinge la versione israeliana: "Indaghi l'Onu": Il ministero degli Esteri della Striscia di Gaza ha respinto le conclusioni dell'inchiesta condotta dalle forze militari israeliane sull'uccisione di 114 civili lo scorso 29 febbraio ...globalist

FiorenTina-Roma, i precedenti al Franchi in Serie A: giallorossi in netto svantaggio, ma quanti pareggi: Quello di domenica 10 marzo sarà l'85° incontro tra giallorossi e viola nello stadio di Firenze nel massimo campionato italiano: ecco tutti i numeri ...siamolaroma

Salernitana già a lavoro per la cessione estiva di Dia. Sullo sfondo c'è la FiorenTina: Quando un giocatore vuole andarsene, è difficile dirgli di no. Anche perché poi bisogna mettere sul piatto della bilancia come si comporterà nel futuro prossimo. Quanto ...tuttosalernitana