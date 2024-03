Tim ritorna al dividendo. Ma la Borsa affossa il Piano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) È stato un giovedì nero per Tim. Piazza Affari boccia clamorosamente ilche, nel primo pomeriggio, l’ad dell’ex monopolista, Pietro Labriola, presenta ai giornalisti. Uno scivolone-choc per il titolo che chiude la giornata con un calo del 23,8% dopo una valanga di scambi: passate di mano oltre 1,89 miliardi di azioni, pari al 12% circa del capitale ordinario. Un crollo che sembra quasi fare da controcanto al nuovoTim dal titolo "Libera di Correre". Il mercato, infatti, non ha per niente digerito i numeri messi in mostra ieri dal vertice della società, puntando l’indice soprattutto sul capitolo dedicato all’indebitamento dopo lo scorporo della rete al fondo Kkr con la partecipazione di Cdp. Come se non bastasse, Vivendi ha annunciato nella stessa giornata la svalutazione della sua partecipazione in Tim di 1,347 miliardi di euro, ...