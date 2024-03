(Di venerdì 8 marzo 2024)dellasulTim. Da ieri l'authority che vigila sui mercati finanziari sta attentamente monitorando le contrattazioni di, caratterizzate da volumi eccezionalmente alti e da fortissime tensioni. Sotto la lente degli uffici, a quanto si apprende, c'è sia l'analisi dell'andamento delin relazione al flusso informativo, per verificarne la coerenza, che l'operatività sulle azioni, allo scopo di capire, attraverso l'analisi della concentrazione degli scambi, se sul gruppo telefonico siano in azione 'mani forti'.

Giallo Tim in Borsa - parola alla Consob. Le quotazioni di Tim in questi giorni in Borsa potrebbero ispirare un romanzo Giallo . Nella sola giornata di ieri il gruppo telefonico italiano ha perso un ... (nicolaporro)

Tim - Consob in campo sul crollo di Borsa. Il giallo del 13 - 5% passato di mano. Il titolo Telecom rimbalza in Borsa ma non abbastanza. Gli analisti chiedono chiarezza sui numeri del debito (ilsole24ore)

Tim, la Consob accende un faro sul titolo in Borsa: Faro della Consob sul titolo Tim. Da ieri l'authority che vigila sui mercati finanziari sta attentamente monitorando le contrattazioni di Borsa, caratterizzate da volumi eccezionalmente alti e da fort ...quotidiano

Tim prova a rialzarsi dopo il tracollo, pesano debito e oneri finanziari: Focus a Piazza Affari sul titolo TIM dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2024-2026 da parte del ceo Pietro Labriola. Dalla riunione del cda sono emerse altre novità, tra cui la decisione ...informazione

Tim, Consob in campo sul crollo di…": Tim non supera l’esame della Borsa. In un solo giorno perde il 23,7%. Il piano industriale non piace, nonostante i ricavi in crescita del 3%. L’esposizione debitoria pesa sulla valutazione dei mercati ...informazione