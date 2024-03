Tim | il crollo in Borsa e il gravissimo sospetto | Livelli di scambio anomali | cosa sta succedendo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cessione della rete al fondo Kkr entro agosto, posizione finanziaria alleggerita e ritorno al dividendo nel 2026 con il nuovo piano d'impresa Tim presentato ieri dall'ad Pietro Labriola. Ma le novità, tutte positive, non hanno entusiasmato i mercati. Al contrario, il titolo Telecom Italia è stato letteralmente sommerso dalle vendite e ha chiuso a Piazza Affari in calo del 23,79%, a 0,21 euro. Una reazione inattesa. E «ingiusta» ha puntualizzato Labriola nel corso della conference call con gli analisti. Boom di titoli scambiati. Sono passate di mano oltre 1,89 miliardi di azioni, pari al 12% circa del capitale ordinario. «Con la cessione di NetCo riusciremo a essere nuovamente un'azienda in grado di vivere bene sul mercato ripristinando una totale flessibilità finanziaria», aveva esordito l'ad in conferenza telefonica, «certo, non tutti capiscono le nostre strategie, non ci sono le ...

