Giallo Tim in Borsa - parola alla Consob. Le quotazioni di Tim in questi giorni in Borsa potrebbero ispirare un romanzo Giallo . Nella sola giornata di ieri il gruppo telefonico italiano ha perso un ... (nicolaporro)

Tim, Consob in campo sul crollo di Borsa - Il giallo del 13,5% passato di mano: Il titolo Telecom rimbalza in Borsa, ma non abbastanza da recuperare il bagno di sangue del giorno prima quando le quotazioni sono precipitate di quasi il 24% a poco più di 21 centesimi ed è passato d ...ilsole24ore

Le cause del crollo di Tim che in un giorno ha perso un quarto del suo valore in Borsa: Giovedì nero per Tim con il titolo che ha perso il 24 per cento. I sospetti sono caduti subito su Vivendi, ma perché i francesi avrebbero dovuto farsi del male Più probabilmente a provocare il crollo ...lettera43

Tassi, la Bce apre al taglio; la Borsa boccia il Piano Tim: Ma è soprattutto l’accelerazione finale che insospettisce il management e la Consob. All’origine del crollo c’è una presunta debolezza del piano industriale. Fra tre anni Tim vuole arrivare a un ...quotidianodelsud