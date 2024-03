Tim | Consob in campo sul crollo di Borsa Il giallo del 13 | 5% passato di mano Domenica Cda straordinario

Tim - Consob in campo sul crollo di Borsa. Il giallo del 13 - 5% passato di mano. Il titolo Telecom rimbalza in Borsa ma non abbastanza. Gli analisti chiedono chiarezza sui numeri del debito (ilsole24ore)

Che succede al titolo Tim in Borsa. La Consob indaga: Tim non supera l’esame della Borsa. In un solo giorno perde il 23,7%. Il piano industriale non piace, nonostante i ricavi in crescita del 3%. L’esposizione debitoria pesa sulla valutazione dei mercati ...informazione

Tim chiude in Borsa a 0,22 euro (+2,6%): Si sono esaurite le vendite su Tim, sono tornati gli acquisti ma ben lontano da un vero e proprio rimbalzo (dopo una perdita di quasi il 24%), il titolo chiude in rialzo dal 2,6% a 0,22 euro. (ANSA) ...ansa

Ftse Mib, i migliori e peggiori della settimana: Saipem in vetta, crolla Tim: E' Saipem che conquista in settimana la vetta di miglior titoli del Ftse Mib. La maglia di peggiore viene invece indossata da Tim dopo la debacle di giovedì, col titolo letteralmente travolto dalle ve ...borse