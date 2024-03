Tim chiude in Borsa a 0 | 22 euro +4 | 8% +Rpt+

Tim chiude in Borsa a 0 - 22 euro (+2 - 6%). Si sono esaurite le vendite su Tim, sono tornati gli acquisti ma ben lontano da un vero e proprio rimbalzo (dopo una perdita di quasi il 24%), il titolo chiude ... (quotidiano)

Giulia Tramontano - l'ultima chat con l'amante del killer il giorno dell'omicidio : «È da rinchiudere». La prova in macchina per scoprire il tradimento. l'amante di Alessandro Impagnatiello aveva provato a incastrarlo con Giulia Tramontano, lasciando una traccia della suo passaggio nell'auto del killer. ... (leggo)