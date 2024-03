Tim chiude in Borsa a 0 | 22 euro +2 | 6%

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si sono esaurite le vendite su Tim, sono tornati gli acquisti ma ben lontano da un vero e proprio rimbalzo (dopo una perdita di quasi il 24%), il titoloin rialzo dal 2,6% a 0,22. Intanto la Consob, nell'ambito della sua attività di vigilanza, sta cercando di capire se dietro il boom di scambi (12 volte la media giornaliera) ci siano state 'mani forti'. Il primo osservato speciale è Vivendi che, dopo la svalutazione del 2022, ha la sua quota in carico a fair value a 0,2163per azione e che, secondo i rumors che circolano da mesi, potrebbe avere allo studio un disimpegno.

