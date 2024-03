Tim | cda straordinario domenica dopo crollo in Borsa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tim convoca un cda. L'ad Pietro Labriola, secondo quanto si apprende, vuole aggiornare i consiglieri sulindi giovedì, durante il Capital Market Day. In parallelo sembrerebbe che la società potrebbe valutare di integrare le informazioni fornite al mercato in occasione della presentazione del piano industriale 2024-2026.

Tim - da Cda ok a piano 2024-26. Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il gruppo Tim punta a ricavi di gruppo in crescita del 3% medio annuo nell'arco di piano (Cagr 2023-2026) da 14,4 ... (dayitalianews)

Le cause del crollo di Tim che in un giorno ha perso un quarto del suo valore in Borsa: Giovedì nero per Tim con il titolo che ha perso il 24 per cento. I sospetti sono caduti subito su Vivendi, ma perché i francesi avrebbero dovuto farsi del male Più probabilmente a provocare il crollo ...lettera43

Tim: domenica cda straordinario su richiesta Labriola: Milano, 8 mar. (askanews) – Il cda di Tim si riunirà domenica in una seduta straordinaria convocata dal presidente, Salvatore Rossi, su richiesta dell’AD Pietro Labriola. A quanto si apprende la ...askanews

Tim presenta il piano industriale e crolla in Borsa: Free to run. Si chiama così il piano industriale di Tim 2023-2026 approvato mercoledì dal Cda e presentato ieri dall’ad Pietro Labriola. Tim è “libera di correre”, ma per ora solo in discesa: ieri il ...ilfattoquotidiano