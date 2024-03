TikTok | Usa ai cinesi | Vendetelo o lo blocchiamo Ma Trump dice no

TikTok - gli Usa ai cinesi : "Vendetelo o lo blocchiamo" Ma Donald Trump dissente e va all'attacco di Facebook. Approda alla Camera americana un disegno di legge per costringere la casa madre cinese a cedere la popolarissima app. Ma Trump dissente e Pechino si mobilita ... (affaritaliani)

Il Congresso Usa si muove per vietare TikTok - a meno che…. Un gruppo bipartisan di deputati americani ha presentato un provvedimento che concede alla cinese ByteDance sei mesi per vendere TikTok: se non lo farà l’app ... (formiche)