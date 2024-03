Thales Alenia Space | nessun impatto in Italia del piano esuberi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Relativamente all'annuncio didei giorni scorsi sui 1.300nella joint venture, fonti vicino a alla joint venture italofrancese (67%, Leonardo 33%), fanno sapere che non si prevede alcunoccupazionale per le sedi indi, dove vengono realizzati sistemi relativi ai domini spaziali di osservazione, esplorazione, navigazione satellitare e telecomunicazioni per la Difesa. Il gruppoha annunciato nei giorni scorsi un progetto di riorganizzazione perche coinvolge circa 1.300 posti di lavori di cui mille in Francia. La società spiega che ...