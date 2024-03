Tesmec approva il bilancio 2023 | ricavi per 252 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Grassobbio. Il Consiglio di Amministrazione diSpa, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, riunitosi nella giornata di venerdì 8 marzo sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato eto il Progetto did’Esercizio ed ilConsolidato al 31 dicembreche registra, rispetto all’esercizio 2022:in crescita del 2,7%, trainati principalmente dal settore Energy e, in minor misura, dal settore Trencher (pur in un contesto penalizzato da un rafforzamento dell’Euro, in particolare nei confronti del Dollaro USA e del Dollaro Australiano – importanti monete di ...