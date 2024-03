Terza categoria Anticipo a Pagnana per il Calasanzio Derby a Ponzano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarà il, nell’ormai consuetodel venerdì sera, ad aprire oggi la 21esima giornata del girone B delladi Pisa. Alle 21 ai gialloblù di mister Lazzoni ricevono il Casteldelbosco, che in classifica li precede di 3 punti. La sfida più interessante, però, è iltutto empolese di domani alle 17.45 al Michelucci ditra i padroni di casa e il Ponte a Elsa. Un incontro importante soprattutto per i biancorossi ospiti, in piena corsa per un posto nei play-off. Sempre domani pomeriggio, ma con inizio previsto alle 15, testa coda per la capolista Avane, che ospita il Marciana penultimo. Un pronostico sulla carta chiuso, ma occhio alle sorprese visto che i pisani proprio la settimana scorsa hanno frenato La Corte, seconda ...