Terremoto in Italia | tre scosse consecutive

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tredisono state registrate la sera del 7 marzo 2024, poco prima delle 23:30, nella zona dei Campi Flegrei, un’area nota per il fenomeno bradisismico legato alla caldera vulcanica. Nonostante l’allarme iniziale, non si registrano danni a persone o cose. Lehanno suscitato preoccupazione tra gli abitanti delle aree circostanti la solfatara, che le hanno distintamente avvertite. In merito agli eventi sismici, il Comune di Pozzuoli ha rilasciato una nota ufficiale, citando le comunicazioni ricevute dall’Osservatorio Vesuviano. Secondo quanto riferito, a partire dalle ore 23:07 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area, con una magnitudo massima preliminare di Md = 1.6 ±0.3. Questo dato sottolinea come le, pur essendo avvertibili dalla popolazione locale, siano state di ...