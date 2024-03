Terracina | incubo in casa per una donna | picchiata e stuprata per anni dal marito

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Unsenza fine quello vissuto da una, dove inilla picchiava, minacciava e violentava in più di un’occasione. Dopo la denuncia dellae serrate indagini, la Polizia di stato di, lo scorso 7 marzo eseguito all’Ordinanza che dispone l’allontanamento dallafamiliare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un cittadino terracinese, di64, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, e violenza sessuale ai ddel coniuge. La misura cautelare trae origine da un’intensa attività di Polizia Giudiziaria che ha fatto da seguito ad un intervento della ...

